Путин заявил, что в Украине воюют 617 тысяч российских военных

Российский диктатор Владимир Путин раскрыл численность группировки оккупационных войск в Украине. Он заявил, что речь идет о 617 тысячах человек, "находящихся вдоль линии столкновения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время пресс-конференции под названием "Итоги года".

"Линия столкновения в Украине составляет 2 тысячи км, на фронте находится 617 тысяч российских военных", - сказал Путин.

Следует заметить, что незадолго до этого он утверждал, что кроме 300 тысяч мобилизованных на службу по контракту на войну против Украины привлекли 486 тысяч "добровольцев".

Таким образом, точная цифра из воюющей группировки РФ, которую составляет профессиональная армия кадровых военных, точно не известна.

Что известно количество военных и потери РФ в Украине

Напомним, чперед этим российский диктатор Владимир Путин заявил, что до конца этого года в войне против Украины будут привлечены полмиллиона "добровольцев". При этом второй волны мобилизации в России якобы не планируется.

При этом в середине года украинская разведка сообщала, что количество воюющих в Украине россиян насчитывается до 400 тысяч российских военных, в том числе из частных военных компаний и Нацгвардии.

По состоянию на сегодняшний день потери российской стороны с начала полномасштабного вторжения составляют около 342 800 военных.

И согласно раскрытым данным разведки США, ВС РФ потеряли до 90% от начальной группировки в Украине - в феврале 2022 года в соседнюю страну вторглись 360 тысяч человек, 315 тысяч их убитых или раненых.

Добавим, что Моква планирует и дальше пополнять ряды оккупантов. Недавно в Британии спрогнозировали, что Путин планирует призвать еще 170 тысяч человек для войны против Украины.

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