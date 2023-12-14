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Австралия расширит программу обучения украинских военных в 2024 году

Четверг 14 декабря 2023 15:57
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Австралия расширит программу обучения украинских военных в 2024 году Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Австралия расширит свои обязательства по обучению новобранцев из Вооруженных сил Украины в рамках операции "Куду" в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Австралии.

С января этого года австралийские солдаты помогли обучить более 1200 новобранцев в рамках многонациональной учебной миссии, проводимой под руководством Великобритании и на ее базе, чтобы поддержать национальную оборону Украины после вторжения России.

Последняя ротация из 70 инструкторов Австралийских сил обороны (ADF) вернулась в Дарвин на этой неделе. В течение следующих 12 месяцев число военнослужащих ADF, направляемых в рамках каждой ротации, увеличится до 90 человек.

Роль Австралии будет расширена и будет включать в себя программу подготовки младших командиров с упором на такие области, как основы боевых навыков, включая городскую и окопную войну, оказание первой помощи в бою, информирование о взрывоопасных предметах и меткую стрельбу.

С июня 2022 года более 30 тысяч украинских военных прошли подготовку, при поддержке персонала из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов и, совсем недавно, Румынии.

Помощь Украине от Австралии

С начала полномасштабного вторжения РФ Австралия предоставила Украине 20 тысяч боеприпасов, 70 бронетранспортеров M113AS4, 20 легких бронированных машин Bushmaster, 14 ударных беспилотников Switchblade, 30 000 противотанковых ракет Javelin.

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