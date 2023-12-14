ВСУ отразили более 50 российских атак в районе Авдеевки: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись юго-восточнее Спорного (25 км к югу от Кременной).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере 14 атак РФ на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и восточнее Петропавловки и по меньшей мере две российские атаки в направлении Лимана и лесного массива Серебрянки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы также отразили российские атаки вблизи Песчаного, Степной Новоселовки и Первомайского.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска уже несколько месяцев не преуспевают на Купянском направлении.

Минобороны России утверждает, что российские войска якобы отразили 8 украинских атак у Синьковки, Ивановки, озера Лиман и Ягодного, а также несколько вблизи Заречного и Дибровы.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) и к северу от Клещиевки. Российский "военкор" сообщил, что продолжаются бои у Хромового.

Генштаб ВСУ заявил , что украинские силы отразили по меньшей мере 5 атак россиян возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Офицер украинской бригады, действовавшей под Бахмутом, Алексей Тарасенко заявил, что российские войска определенным образом продвигаются в направлениях Ивановское, Клещиевка и Андреевка, но недавно оккупанты начали разворачивать плохо оснащенный мобилизованный персонал в этих районах, что замедлило их продвижение.

Российское МО утверждало, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Клищиевки и Шумов. Российский блоггер сообщил, что украинские силы также атаковали вблизи породного отвала к северу от Горловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового и Новобахмутовки; у Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; к югу от Тоненького и Северного.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ продолжали атаковать у Степного и севернее Водяного.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили по меньшей мере 13 атак России возле Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.

Несколько российских блоггеров заявили 12 и 13 декабря, что войска РФ якобы полностью захватили Марьинку.

Командующий украинской Таврической группировкой войск, бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска продолжают оборонять Марьинку.