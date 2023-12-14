ВСУ отразили более 50 российских атак в районе Авдеевки: карты боев ISW
Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись юго-восточнее Спорного (25 км к югу от Кременной).
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере 14 атак РФ на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и восточнее Петропавловки и по меньшей мере две российские атаки в направлении Лимана и лесного массива Серебрянки.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы также отразили российские атаки вблизи Песчаного, Степной Новоселовки и Первомайского.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска уже несколько месяцев не преуспевают на Купянском направлении.
Минобороны России утверждает, что российские войска якобы отразили 8 украинских атак у Синьковки, Ивановки, озера Лиман и Ягодного, а также несколько вблизи Заречного и Дибровы.
Бои в Донецкой области
Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) и к северу от Клещиевки. Российский "военкор" сообщил, что продолжаются бои у Хромового.
Генштаб ВСУ заявил , что украинские силы отразили по меньшей мере 5 атак россиян возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
Офицер украинской бригады, действовавшей под Бахмутом, Алексей Тарасенко заявил, что российские войска определенным образом продвигаются в направлениях Ивановское, Клещиевка и Андреевка, но недавно оккупанты начали разворачивать плохо оснащенный мобилизованный персонал в этих районах, что замедлило их продвижение.
Российское МО утверждало, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Клищиевки и Шумов. Российский блоггер сообщил, что украинские силы также атаковали вблизи породного отвала к северу от Горловки.
Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового и Новобахмутовки; у Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; к югу от Тоненького и Северного.
Российский "военкор" утверждал, что силы РФ продолжали атаковать у Степного и севернее Водяного.
Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили по меньшей мере 13 атак России возле Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.
Несколько российских блоггеров заявили 12 и 13 декабря, что войска РФ якобы полностью захватили Марьинку.
Командующий украинской Таврической группировкой войск, бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска продолжают оборонять Марьинку.
"Южная ось"
Российские и украинские источники утверждали, что 13 декабря на границе Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия.
Генштаб ВСУ сообщил , что украинские силы отразили российские атаки к северу от Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).
13 декабря украинские войска продолжали наступление в районе Работино на западе Запорожской области. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали атаковать к северу от Вербового, но отметили, что интенсивность боевых действий якобы уменьшилась из-за грязи, льда и снега в этом районе.
Константин Машовец сообщил, что подразделения российского 71-го гвардейского мотострелкового полка при поддержке 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 136-й гвардейской мотострелковой бригады за последние дни несколько раз пытались проникнуть в Работино.
Он добавил, что эта группировка российских войск продвинулась всего на 800 метров и была далека от захвата населенного пункта.
Генштаб ВСУ утверждал, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Работино и к западу от Вербового.
Украинские войска продолжали удерживать позиции в оккупированной Херсонской области на восточном (левом) берегу Днепра на 13 декабря, несмотря на плохие погодные условия.
Российские блоггеры утверждали, что продолжаются у Крынок. Машовец отметил, что российские части 328-го и 337-го полков ВДВ продолжали атаковать украинские позиции в Крынках с юго-западного направления.
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