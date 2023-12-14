ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ отразили более 50 российских атак в районе Авдеевки: карты боев ISW

Четверг 14 декабря 2023 05:13
UA EN RU
ВСУ отразили более 50 российских атак в районе Авдеевки: карты боев ISW Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись юго-восточнее Спорного (25 км к югу от Кременной).

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере 14 атак РФ на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и восточнее Петропавловки и по меньшей мере две российские атаки в направлении Лимана и лесного массива Серебрянки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы также отразили российские атаки вблизи Песчаного, Степной Новоселовки и Первомайского.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска уже несколько месяцев не преуспевают на Купянском направлении.

Минобороны России утверждает, что российские войска якобы отразили 8 украинских атак у Синьковки, Ивановки, озера Лиман и Ягодного, а также несколько вблизи Заречного и Дибровы.

ВСУ отразили более 50 российских атак в районе Авдеевки: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) и к северу от Клещиевки. Российский "военкор" сообщил, что продолжаются бои у Хромового.

Генштаб ВСУ заявил , что украинские силы отразили по меньшей мере 5 атак россиян возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Офицер украинской бригады, действовавшей под Бахмутом, Алексей Тарасенко заявил, что российские войска определенным образом продвигаются в направлениях Ивановское, Клещиевка и Андреевка, но недавно оккупанты начали разворачивать плохо оснащенный мобилизованный персонал в этих районах, что замедлило их продвижение.

Российское МО утверждало, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Клищиевки и Шумов. Российский блоггер сообщил, что украинские силы также атаковали вблизи породного отвала к северу от Горловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового и Новобахмутовки; у Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; к югу от Тоненького и Северного.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ продолжали атаковать у Степного и севернее Водяного.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили по меньшей мере 13 атак России возле Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.

Несколько российских блоггеров заявили 12 и 13 декабря, что войска РФ якобы полностью захватили Марьинку.

Командующий украинской Таврической группировкой войск, бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска продолжают оборонять Марьинку.

"Южная ось"

Российские и украинские источники утверждали, что 13 декабря на границе Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия.

Генштаб ВСУ сообщил , что украинские силы отразили российские атаки к северу от Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

13 декабря украинские войска продолжали наступление в районе Работино на западе Запорожской области. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали атаковать к северу от Вербового, но отметили, что интенсивность боевых действий якобы уменьшилась из-за грязи, льда и снега в этом районе.

Константин Машовец сообщил, что подразделения российского 71-го гвардейского мотострелкового полка при поддержке 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 136-й гвардейской мотострелковой бригады за последние дни несколько раз пытались проникнуть в Работино.

Он добавил, что эта группировка российских войск продвинулась всего на 800 метров и была далека от захвата населенного пункта.

Генштаб ВСУ утверждал, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Работино и к западу от Вербового.

Украинские войска продолжали удерживать позиции в оккупированной Херсонской области на восточном (левом) берегу Днепра на 13 декабря, несмотря на плохие погодные условия.

Российские блоггеры утверждали, что продолжаются у Крынок. Машовец отметил, что российские части 328-го и 337-го полков ВДВ продолжали атаковать украинские позиции в Крынках с юго-западного направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год