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Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО

Четверг 14 декабря 2023 07:37
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Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО Фото: ночная атака РФ ракетами и дронами по Украине 14 декабря - сколько целей сбила ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Украину беспилотниками "шахед" и ракетами С-300 сегодня ночью, 14 декабря. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Российские оккупационные войска около полуночи выпустили 6 зенитно управляемых ракет С-300 в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Также россияне атаковали Украину ударными БпЛА Shahed-136/131. Пуски осуществлялись волнами с трех направлений: Балаклава, Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских дронов.

Основным направлением удара стала Одесская область.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БПЛА. Подавляющее большинство - в Одесской области", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Атака на Одесскую область

В ночь на 14 декабря Российская Федерация атаковала Одесскую область. В результате загорелся легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Повреждения получили 11 рядом рядом зданий. Также пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

Также Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами и в ночь на 13 декабря. Из-за падения обломков сбитых ПВО дронов-камикадзе в Одесской области вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали двое гражданских. Позже один из раненых мужчин скончался в больнице.

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Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО
Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО
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