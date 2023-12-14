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В Сумскую область пыталась проникнуть российская ДРГ. Пограничными вступили в бой

Сумы, Четверг 14 декабря 2023 10:16
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В Сумскую область пыталась проникнуть российская ДРГ. Пограничными вступили в бой Фото: в Сумской области пограничники вступили в бой с ДРГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область. Украинские пограничники вступили в бой с ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Отмечается, что вчера пограничный наряд обнаружил несколько российских диверсантов, двигавшихся с территории РФ. Пограничники открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

Для усиления северного направления выдвинулись подразделения Государственной пограничной службы и Сил обороны. Были задействованы артиллерийский и минометный расчеты.

"В результате боя - оккупанты отошли, потери врага уточняются", - говорят пограничники.

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минирование территорий.

Так, в конце ноября в ВСУ подтвердили, что россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины. Вражеские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4-5 человек, иногда же - от 10 до 16 человек.

Кроме того, пограничники фиксируют рост активности российских ДРГ на границе с Харьковской областью.

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