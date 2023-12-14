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Россияне атаковали Хмельницкую область "Кинжалами", есть прилет, - Игнат

Хмельницкая область, Четверг 14 декабря 2023 15:49
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Россияне атаковали Хмельницкую область "Кинжалами", есть прилет, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 14 декабря, атаковала Хмельницкую область. Оккупанты применили аэробалистические ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Произошел пуск ракет и они направились в Хмельницкую область, я имею в виду в Староконстантинов. Объявление тревоги было в 14:09 примерно, когда раздался сигнал по всей Украине. И фактически через 10 минут от объявления воздушной тревоги был "прилет" в Хмельницкой области ", - сказал он.

Игнат подтвердил, что россияне нанесли удар аэробалистической ракетой "Кинжал". Но он не уточнил последствия атаки.

"О последствиях, тем более работы "Кинжалов", а это был Х-47 "Кинжал", мы не говорим. Пусть враг делает свои выводы. Не будем давать информацию, куда они целили, попали или не попали", - добавил спикер.

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, сегодня в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной был взлет российского самолета МиГ-31К.

Во время второй воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет. Позже в Староконстантине Хмельницкой области раздались взрывы.

Стоит отметить, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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