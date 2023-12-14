Мишель высказался о возможном компромиссе на саммите ЕС по финансированию для Украины

На саммите в Брюсселе 15 декабря лидеры Европейского союза при одобрении решения по Многолетней финансовой программе (бюджету) могут достичь сегодня компромисса по вопросам выделения для Украины средств.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

По словам главы Евросовета, он рассчитывает на принятие решения на встрече в ближайшие часы.

Мишель отметил, что речь может идти о компромиссе относительно выделения финансирования для Украины "в небольших объемах".

50 млрд евро для Украины

Напомним, ранее Европейская Комиссия предложила выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Чтобы такое решение было принято, его должны одобрить все лидеры стран ЕС. Вопрос рассмотрят на саммите, который пройдет 14-15 декабря.

Ранее Венгрия угрожала наложить вето на такую инициативу, а также выдвигала свои условия. Так, накануне саммита в Брюсселе политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявлял, что его страна одобрит пересмотр бюджета ЕС только в случае, если блок разморозит предназначенные для Будапешта 30 млрд евро.

К слову, вчера, 13 декабря, Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии.

Перед саммитом еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан высказал мнение, что лидеры стран ЕС вероятно одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает 50 миллиардов евро для Украины.

Добавим, что ранее сегодня СМИ сообщали, что лидеры ЕС на встрече достигли согласия по Многолетней финансовой программе.