"Рамштайн-6" и резолюция ГА ООН о российской аннексии: новости за 12 октября

12 октября состоялась очередная встреча союзников в формате "Рамштайн", посвященная укреплению системы ПВО Украины. Между тем, Генассамблея ООН осудила незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

Подробнее о том, что произошло в среду, 12 октября, - в материале РБК-Украина .

С прицелом на небо. Прошла встреча союзников Украины в формате "Рамштайн"

Главной темой встречи было укрепление системы противовоздушной обороны Украины. Так, США заявили, что предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что те партнеры, которые не могут дать серьезное оружие, должны взять на себя обеспечение ВСУ зимней формой.

На встрече также обсуждалось, что еще могут сделать союзники для обучения украинских военных, как можно активизировать промышленные базы, чтобы запустить производство систем защиты Украины и укрепить собственную безопасность.

Военная помощь Украине

Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 млн долларов. В него, в частности, войдет 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ и артиллерийские снаряды.

Германия поставит украинским защитникам САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II в ближайшие несколько недель.

Нидерланды передадут Украине дополнительные зенитные ракеты стоимостью 15 млн евро для усиления защиты неба.

Франция может поставить ВСУ системы LRU M270. Это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать зимнюю одежду и снаряжение; дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году; 120 мм минометы на платформе M113; бронемашины; тепловизоры; беспилотники.

Генассамблея ООН осудила российскую аннексию территорий Украины

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также требует от РФ отменить решение от 29 сентября 2022 года об их "присоединении".

За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 - проголосовали против.

В Украине заблокировали активы Курченко, Дерипаски, Януковича и бывшего главы Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил блокировку активов украинских экс-чиновников и бизнесменов. Согласно указу, активы бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра обороны Павла Лебедева, российского предпринимателя Олега Дерипаски и украинского бизнесмена Сергея Курченко были заблокированы на 10 лет.

В России назвали "организатора" взрыва на Крымском мосту и свою версию событий

ФСБ РФ заявили, что "организатором" чрезвычайного происшествия на Керченской переправе якобы является глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Спецслужба также "установила" имена еще 12 человек, которые якобы помогали "организовать" подрыв моста. Восемь из них, как утверждают в заявлении, задержаны. Это пять граждан России, три гражданина Украины и Армении.

Как утверждают в ФСБ, бомба якобы была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в Болгарию, затем - в Грузию, Армению, Россию, а потом в Крым.

В ГУР назвали "обвинение" Буданова в организации взрывов на Крымском мосту чушью.

Местами туман и похолодание: прогноз погоды на четверг

По данным синоптиков, сегодня почти на всей территории Украины будет сухо с переменной облачностью. Небольшой дождь прогнозируется только в Карпатах.

Температура воздуха в среднем днем ожидается +10+15 градусов, а ночью +1+6 градусов. В Закарпатье и в южных областях днем до +13 +18 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.