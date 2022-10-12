Если поставки оружия невозможны. Глава Пентагона призвал передать Украине зимнее снаряжение
Странам, у которых нет возможности поставлять Украину оружие, необходимо передавать ВСУ зимнее снаряжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.
Остин отметил, сейчас очень важна любая поддержка украинских военных в полномасштабной войне против РФ, упомянув о зимнем снаряжении.
"Каждый вклад важен. Члены этой Контактной группы едины в нашей поддержке самообороны Украины в любое время года", - заявил Остин.
Напомним, сегодня, 12 октября, в Брюсселе прошла встреча международной контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
В ходе встречи Остин заявил, что украинские военные достигли потрясающих достижений на поле боя и изменили динамику войны.
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