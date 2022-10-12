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На освобожденных территориях Донецкой области эксгумировали более 120 тел

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Украина, Среда 12 октября 2022 15:26
На освобожденных территориях Донецкой области эксгумировали более 120 тел Фото: На освобожденных территориях Донецкой области эксгумировали более 120 тел (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

На деоккупированных территориях Донецкой области удалось эксгумировать более 120 тел, из которых 64 являются гражданскими лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"Продолжаются раскопки на местах массового захоронения в Лимане. За неделю кропотливой работы полицейские изъяли тела 56 человек. Принимаются меры по идентификации погибших и установлению причин их смерти", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, в освобожденных населенных пунктах было обнаружено 35 мест захоронений, из которых 3 были массовыми. Один из таких в Святогорске, где было захоронено 7 человек, а другие на кладбище в Лимане.

"В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями", - добавили правоохранители.

Полицейские сообщают, что работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на дождливую погоду. В Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных. Правоохранителям удается установить признаки как природной смерти, так и насильственных действий.

"В общей сложности на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских - 32 мужчины, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен", - добавили напоследок.

Напомним, что в освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 200 одиночных могил , а также братское захоронение. Специалисты уже начали работы по перезахоронению жертв оккупации.

Как сообщалось, в Лимане и Святогорске Донецкой области приступили к эксгумации и перезахоронению погибших во время оккупации.

Как писало РБК-Украина, массовое захоронение было обнаружено и в Изюме Харьковской области. Эксгумировано 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

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