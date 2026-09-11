Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech

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В ближайшие годы поле боя существенно изменится, и управляемые авиабомбы и ракеты будут запускать беспилотники украинского производства.

СЕО BlueBird Tech Валерий Зарубин рассказал РБК-Украина, как работают портативные детекторы дронов и видят ли они "Шахеды", в чем уникальность сеткометов и как изменится украинская "оборонка" в будущем.

Главное: "Детекторы дронов "Чуйка" перехватывают аналогичное видео с вражеских дронов . БпЛА на оптоволокне электронные средства "видеть" не могут.

. БпЛА на оптоволокне электронные средства "видеть" не могут. Средства РЭБ будущего будут выявлять именно тот сигнал, который нужно подавить . Если давать все возможные частоты, то расходуется много лишней энергии.

. Если давать все возможные частоты, то расходуется много лишней энергии. Сеткометы против дронов в ближайшие годы будут у каждого человека в прифронтовой зоне . Это надежная защита, на которую не нужны разрешения.

. Это надежная защита, на которую не нужны разрешения. Перспективные КАБы будут запускаться с самолетов украинского производства.

"Чуйка" и средства РЭБ против дронов

– С чего началась ваша компания?

– Наша компания стартовала во времена, когда началась активная трансформация украинской армии. Наверное, мы обязаны Марии Берлинской, она тогда была амбассадором дроноводства. Так мы и начали разбираться в дронах.

Да, нам пришли первые запчасти, мы начали собственные исследования. Помню, что первые запчасти мы ждали 3-4 месяца. Со временем ряд компаний получил государственные заказы на производство дронов. Также фактически сразу возникла большая проблема – не было защиты от вражеских дронов.

Военные просили эту защиту, и мы начали разбираться с РЭБ. Таким образом первый год мы отработали с РЭБами, производили их серийно.

В свое время они очень ценились на фронте, мы были очень своевременны. И тогда мы поняли, что мы не обязательно только дроновая компания. С тех пор мы делаем актуальные решения для фронта – защищаем или даем оружие, которое актуально сегодня.

– Давайте продолжим тему РЭБ и РЭР. Расскажите, как работает "Чуйка" и против каких дронов она эффективна?

– Если говорить о дрон-детекторе, то именно "Чуйка" – это детектор аналогового видео. Она может перехватывать аналоговый видеосигнал и выводить картинку с вражеского дрона на экран.

Если мы говорим о цифровом видео или об оптоволокне, то вообще такие дроны не замечаются какими-либо радиосредствами. А вот все БпЛА, использующие аналоговое видео – против таких она эффективна.

Фото: детекторы "Чуйка" позволяют обнаруживать вражеские дроны (пресс-служба компании)

– Кому, кроме военных, "Чуйка" может быть полезна и видит ли она "Шахеды"?

– Хороший вопрос, начну с конца – насчет "Шахедов". Они традиционно не используют аналогичное видео. В том случае, если они будут использовать аналогичное видео, то такой дрон-детектор будет их видеть.

Мы видим периодически случаи, когда "Чуйка" якобы ловит видео с чего-то, что называют "Шахедами". На самом деле много разных типов дронов летит в тыл, и самые разные модификации дронов называют "Шахедами". На определенных типах больших дронов было аналогичное видео, и его часто наблюдали.

Но я бы не сказал, что это было в глубоком тылу, это скорее прифронтовая зона: Харьков, Сумщина, Херсон, Запорожье, Днепр и так далее. Мы знаем о том, что для нашего врага нет разницы, кого именно атаковать: они не отличают гражданских от военных.

Все гражданские под угрозой, ну и конечно, очень давно гражданские используют "Чуйку" как такое средство раннего обнаружения дрона, чтобы успеть спрятаться. Это и волонтеры, и просто гражданские, и ГСЧС, и полиция – все, кто так или иначе передвигается по прифронтовым городам.

– Можно ли средствами РЭБ и РЭР защититься от всех возможных частот, на которых летают вражеские дрони?

– Мы прошли этот путь с РЭБ в 2024 году. Да, частоты расширяются, то есть диапазоны частот, на которых летают дроны, расширяются.

Вообще, если говорить о том, чтобы защищать весь частотный диапазон – то это достаточно сложно. Мы движемся от примитивных средств к таким, которые будут просто выявлять частоту и "давить" сигнал именно на заданной частоте. Потому что нужно много энергии, чтобы давить связь в широком диапазоне. Действительно, такие устройства будут достаточно большими.

Поэтому сначала стоит выяснить, на какой частоте передается сигнал. Но в последнее время враг переключается с частоты на частоту. Это такая игра вдолгую. И те примитивные решения, которые условно вчера были эффективны, завтра будут неэффективными. Мы постоянно вынуждены актуализировать свои устройства.

Так всегда было и так будет. То есть то, что работает сегодня, через две недели может не работать. Но даже когда мы выигрываем какую-то битву во времени в неделю, две, месяц, полгода, год – мы или сохраняем огромное количество жизней, или нам удается достичь определенных результатов на фронте.

– А есть ли какие-то эффективные методы электронной борьбы с дронами на оптоволокне?

– Да, конечно. Если мы говорим о звуковой детекции, то мы можем их слышать, детектировать направление звука, триангулировать и примерно понимать, где летит дрон. Но это касается не только дронов на "оптике", это про любые дроны. Также мы можем их выявлять визуально, речь идет об оптической детекции с помощью камер.

Если мы будем говорить об "электронике" против "оптики", то на сегодняшний день – это лазерное оружие, которое со временем будет очень активным. Оно популярно за рубежом, о нем много в прессе пишут.

Но я думаю, что придет время, когда это лазерное оружие будет как раз, возможно, эффективной защитой против дронов, также не только против "оптики". Еще один вариант – пушки, дающие мощный импульс, цифровой, который сжигает электронику.

Но, по моему мнению, наиболее эффективными являются все же физические средства уничтожения – сеткометы, дробовики, их автоматизированные аналоги. Они могут устанавливаться на автомобилях, НРК и соответственно перехватывать дроны.

"Бебрадрон" и сеткометы: средства защиты от дронов

– Расскажите про ваш "Бебрадрон" – он будто выглядит просто, но может нести много взрывчатки…

– Он действительно выглядит достаточно примитивно, но это основная задача – быть доступным. Это средство, которое переносит определенный полезный вес на какое-то расстояние. Его первая версия – это средство, которое летит почти на 50 километров, и в разных случаях, в зависимости от расстояния, переносит от 7,5 до 10 килограммов полезного груза.

Он стоит фактически как FPV-дрон, но несет значительно больше, значительно дальше, значительно быстрее. То есть может работать на других высотах. Против него, конечно, будут эффективны перехватчики, которые мы используем против вражеских беспилотников, но не всегда на расстоянии в 45-50 километров от линии разграничения такие средства используются.

Фото: "Бебрадрон" стал достаточно массовым средством на фронте (пресс-служба компании)

Он может работать и против логистики, не обязательно против позиций. Также сегодня мы его используем как учебное средство, как раз для тренировки операторов дронов-перехватчиков.

– Ранее вы упомянули сеткометы. Насколько они являются действенными средствами, не слишком ли это нишевая вещь?

– На фронте самым эффективным оружием против дронов являются помповые ружья. Потому что если стрелять в БпЛА из стрелкового оружия, такого как автомат или пистолет, есть высокая вероятность в какой-то стрессовой ситуации не попасть.

И очень часто определенный военный юнит берет обязательно с собой помповое ружье, иногда по несколько таких ружей.

Если мы говорим о гражданских, то ходить с ружьем везде точно не будешь – на него нужно иметь разрешение, на нем нужно научиться стрелять, и все-таки это огнестрельное оружие. Сеткомет – это фактически средство, которое не является оружием. Оно имеет холостой патрон и сетку 3х3 метра. Таким образом, 9 квадратных метров защиты имеют высокую вероятность остановить дрон на расстоянии 20-25 метров от объекта попадания.

И фактически этот сеткомет может оказаться в руках любого, кто находится в прифронтовой зоне. Я думаю, что сеткометы будут у каждого человека, в каждой машине. Это средство, скорее всего, через год мы увидим просто у каждого, кто так или иначе находится там, где летают дроны, оно станет эдаким турникетом.

Поэтому его можно назвать средством индивидуальной защиты для каждого гражданского. Мы сделаем так, чтобы этот сеткомет был доступен каждому, чтобы каждый мог сохранить свою жизнь в критическую минуту.

– Готовы ли вы к экспорту по объемам производства? Интересуются ли вашей продукцией партнеры?

– Мы "очень думаем" об экспорте, мы готовы расти больше. Наши производственные мощности мы строим с запасом.

Внешние рынки – это наше будущее. Если мы сегодня имеем такую доминирующую позицию в мире, как производитель оружия, новейшего оружия, эффективного оружия, то мы должны занять место и на рынке оружия, и стать впереди всех.

Это суперважно, потому что это наша завтрашняя экономика. От этого зависит не только фронт военный, но и экономический.

– На чем фокусируется ваше международное сотрудничество?

– Как всегда, всех интересуют самые эффективные способы противодействия или средства для поражения. Если мы говорим о нашей компании конкретно, то у нас есть наиболее эффективные средства, и именно о них постоянно и спрашивают – это детекторы, сеткометы, средства РЭБ.

Ракеты и КАБы: каким будет поле боя будущего

– У вас на сайте есть новость о запуске направления ракетостроения. В каком направлении вы работаете?

– Мы для себя определили это направление как такое, куда мы будем развиваться. То есть, так или иначе, каждая компания должна думать о будущем.

Сегодня мы делаем эффективные средства, которые могут противостоять сегодняшним угрозам или быть эффективным оружием сегодня. Ракеты – это что-то про дальнее планирование на несколько лет. Ракеты – это то, что я хотел бы сделать своим приоритетом.

Фото: КАБ в будущем будут запускать беспилотники (пресс-служба компании)

В любом случае эра БпЛА перейдет в эру ракетостроения. Как с нашей стороны, так и со стороны врага. Пока ничего сложнее и эффективнее, чем ракеты, инженеры не придумали, поэтому ракеты будут все же апогеем войны, как и средства противодействия.

Минус в том, что они дороже, они дольше в производстве, в разработке. Но я думаю, что мы через год-полтора-два дойдем до того, что ракет Украина будет производить также больше всех в мире.

– Вы также работаете над КАБами…

– Если говорить о сегодняшнем дне, КАБы – это то, что нужно Украине уже сегодня. Я не буду раскрывать подробности, но хочу сказать, что в будущем они будут выглядеть немного по-другому. Но завтра, как и сегодня, они, по моему мнению, не потеряют эффективность.

Их запуск будет происходить с самолетов, и самолеты также у нас будут собственного производства. Они будут, скорее всего, беспилотные. Через, скажем, три года мы увидим совершенно другое поле боя – это будут другие самолеты, другие ракеты, другие средства. Потому что война трансформируется, трансформирует мир.

Та война, которую мы видели первые два года, если вы вспомните, существенно отличалась от войны, которую мы видим сейчас. Тогда было много техники, артиллерии, минометов, танки. Потом мы начали видеть, как это все горит.

А сейчас картина войны другая, поле боя изменилось. Сейчас мы видим огромное количество НРК, ПВ, детекторов и так далее. Техники все меньше, артиллерия все еще есть.

Но все больше уходит в дроны, в ракеты, в системы, где не присутствует человек. Человек фактически выполняет обслуживающую функцию логистики или запуска. И все меньше людей для этого нужно.

Война движется туда, где человека либо не будет вовсе, либо будет еще меньше людей. Там где робота будет, как говорили про роботов, как говорится. Это и есть эволюция войны.