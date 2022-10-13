"Рамштайн-6" та резолюція ГА ООН щодо російської анексії: новини за 12 жовтня

12 жовтня відбулася чергова зустріч союзників у форматі "Рамштайн", що була присвячена зміцнення системи ППО України. Тим часом Генасамблея ООН засудила незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

Докладніше про те, що сталося протягом середи, 12 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

З прицілом на небо. Пройшла зустріч союзників України у форматі "Рамштайн"

Головною темою зустрічі було зміцнення системи протиповітряної оборони України. Так, США заявили, що нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що ті партнери, які не можуть дати серйозну зброю, мають взяти на себе забезпечення ЗСУ зимовою формою.

На зустрічі також обговорювалося, що ще можуть зробити союзники для навчання українських військових, як можна активізувати промислові бази, щоб запустити виробництво систем для захисту України та зміцнити власну безпеку.

Військова допомога Україні

Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів. До нього, зокрема, увійде 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ та артилерійські снаряди.

Німеччина поставить українським захисникам САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II у найближчі кілька тижнів.

Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети вартістю 15 млн євро для посилення захисту неба.

Франція може поставити ЗСУ системи LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ході.

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.

Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, а також вимагає від РФ скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє "приєднання".

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 - проголосували проти.

В Україні заблокували активи Курченка, Дерипаски, Януковича та колишнього голови Міноборони

Президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських екс-чиновників та бізнесменів. Згідно з указом, активи колишнього президента Віктора Януковича, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, російського підприємця Олега Дерипаски та українського бізнесмена Сергія Курченка були заблоковані на 10 років.

У Росії назвали "організатора" вибуху на Кримському мості та свою версію подій

ФСБ РФ заявили, що "організатором" надзвичайної події на Керченській переправі нібито є голова Головного управляння розвідки України Кирило Буданов.

Спецслужба також "встановила" імена ще 12 осіб, які нібито допомагали "організувати" підрив мосту. Вісім із них, як стверджують у заяві, затримано. Це п'ять громадян Росії, троє громадян України та Вірменії.

Як стверджують у ФСБ, бомбу нібито було закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22,77 тонни і на початку серпня відправлено з порту Одеси до Болгарії, потім - до Грузії, Вірменії, Росії, а далі в Крим.

В ГУР назвали "звинувачення" Буданова в організації вибухів на Кримському мосту нісенітницею.

Місцями туман та похолодання: прогноз погоди на четвер

За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України буде сухо з мінливою хмарністю. Невеликий дощ прогнозується лише у Карпатах.

Температура повітря в середньому вдень очікується +10 +15 градусів, а вночі +1 +6 градусів. На Закарпатті та у південних областях вдень до +13 +18 градусів.

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