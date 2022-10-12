Генассамблея ООН осудила российскую аннексию территорий Украины
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 – проголосовали против.
Против резолюции выступили:
- Россия;
- Беларусь;
- КНДР;
- Никарагуа;
- Сирия.
Среди воздержавшихся стран - Китай, Индия, Армения и Казахстан.
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Что это за резолюция
Дебаты по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации ООН" продолжались в течение длительного времени. Этот документ осуждает так называемые "референдумы" в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также требует от России отменить решение от 29 сентября 2022 года об их "присоединении".
Отметим, до этого проект подобной резолюции рассматривал Совет безопасности ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее такого права ни у кого нет.
Как отреагировали в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию.
"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли!", - заявил президент.
Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі! pic.twitter.com/tL2jgedSAu— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после голосования резолюции заявил, что решения России об аннексии должны быть отменены.
"Требование ясно: решения России о попытке аннексии должны быть отменены, Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины", - заявил глава МИД.
Grateful to 143 UN member states who supported UNGA resolution "Territorial integrity of Ukraine: Defending Principles of UN Charter”. The demand is clear: Russian decisions on attempted annexation must be reversed; Russia must withdraw its forces from all of Ukraine’s territory. pic.twitter.com/6FF5UBPUjX— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 12, 2022
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш раскритиковал решение президента России Владимира Путина аннексировать новые украинские территории. Согласно Уставу организации, территория любой страны не должна быть объектом посягательств. А Россия, как постоянная участница Совбеза ООН, несет особую ответственность за соблюдение Устава.
Украинская сторона настаивает на исключении России из Совбеза и вообще из Организации Объединенных Наций.
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