Генассамблея ООН осудила российскую аннексию территорий Украины

За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 – проголосовали против.

Против резолюции выступили:

Среди воздержавшихся стран - Китай, Индия, Армения и Казахстан.

Нажмите на изображение, чтобы просмотреть, как именно проголосовали страны-участницы Генассамблеи ООН.

Дебаты по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации ООН" продолжались в течение длительного времени. Этот документ осуждает так называемые "референдумы" в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также требует от России отменить решение от 29 сентября 2022 года об их "присоединении".

Отметим, до этого проект подобной резолюции рассматривал Совет безопасности ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее такого права ни у кого нет.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию.

"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли!", - заявил президент.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после голосования резолюции заявил, что решения России об аннексии должны быть отменены.

"Требование ясно: решения России о попытке аннексии должны быть отменены, Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины", - заявил глава МИД.

Grateful to 143 UN member states who supported UNGA resolution "Territorial integrity of Ukraine: Defending Principles of UN Charter”. The demand is clear: Russian decisions on attempted annexation must be reversed; Russia must withdraw its forces from all of Ukraine’s territory. pic.twitter.com/6FF5UBPUjX