Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины
Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
В среду, 12 октября, Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
"Литва продолжает свою поддержку Украины", – говорится в сообщении.
По его словам, на нужды ВСУ передадут следующее:
- зимняя одежда и снаряжение;
- дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году;
- обеспечат 120 мм минометы на платформе M113;
- бронемашины;
- тепловизоры;
- беспилотники.
"Мы не остановимся", – добавил министр.
Напомним, что в Литве в августе был анонсирован новый пакет военной помощи для Украины.
Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны.
Ранее Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн. долларов.
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