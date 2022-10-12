Швейцария расширила список санкций против России

Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на странице Федерального совета Швейцарии.

"12 октября EAER внес изменения в Приложение 8 к Указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении.

В ограничительный список добавили еще 30 человек, которым запретят въезд в страну, а также семь организаций.

Физические и юридические лица из России включены в санкционный список из-за причастности к подготовке и проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены.