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Франция может передать Украине системы HIMARS своей модификации, - BBC

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Среда 12 октября 2022 19:55
Франция может передать Украине системы HIMARS своей модификации, - BBC Фото: Франция может передать Украине системы HIMARS своей модификации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция может передать Украине системы LRU M270. Это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным издания, эта информация поступает из многих источников, однако официально не подтверждена. На сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" Франция пообещала отдать три свои ракетные установки LRU M270. Такие установки представляют собой модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Эксперты по вооружениям из проекта Oryx отмечают, что во Франции в строю - всего 12 установок LRU. Еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

Напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставок Украине дополнительных гаубиц Caesar.

Сегодня Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн долларов.

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