ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов, - МАГАТЭ

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 15:58
На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов, - МАГАТЭ Фото: на ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС второй раз за последнюю неделю потеряла внешнее электроснабжение. Функцию ядерной безопасности и защиту поддерживали дизельные генераторы.

"Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно скорее", - пишет Гросси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили предотвращение ядерной аварии в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Российская Федерация
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе