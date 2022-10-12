В России назвали "организатора" взрыва на Крымском мосту и свою версию событий

В России озвучили результаты расследования подрыва Крымского моста в субботу, 8 октября. По данным ФСБ, "организатором" ЧП на Керченской переправе якобы является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФСБ.

Также ФСБ "установила" имена еще 12 человек, которые, как утверждают в спецслужбе, помогали Буданову, "организовать" подрыв моста. Восемь из них, как утверждают в заявлении, задержаны. Это пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. РосСМИ даже опубликовали фото "фигурантов".

"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны", - уверяют в ФСБ.

Якобы этот сотрудник, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовал для координации два номера - анонимный виртуальный, купленный в интернете и зарегистрированный на украинца, некого 34-летнего Сергея Владимировича Андрейченко из Кременчуга.

Как утверждают в ФСБ, бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).

Путь груза

В ФСБ выяснили, что якобы к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979 года рождения) и Роман Иванович Соломко (1971 года рождения), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985 года рождения).

В российской спецслужбе считают, что с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и именно здесь, якобы была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва).

Позже, как говорится в заявлении, на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае

7 октября, как считают в РФ, при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987 года рождения) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму.

"В этот день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв",- утверждают в ФСБ.