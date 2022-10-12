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Обстрел центрального рынка Авдеевки: количество раненых выросло

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Авдеевка, Среда 12 октября 2022 20:17
Обстрел центрального рынка Авдеевки: количество раненых выросло Фото: Обстрел центрального рынка Авдеевки (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска с утра 12 октября обстреляли центральный рынок Авдеевки. В результате атаки оккупантов погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Утром 12 октября 2022 года оккупационные войска РФ по ракетным системам залпового огня "Град" произвели обстрел г. Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

По информации следователей, снаряды захватчиков попали в местный рынок, в результате чего погибли семь гражданских лиц. Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили еще двенадцать мирных граждан. Также была повреждена инфраструктура рынка, близлежащие здания и многоквартирные дома.

Правоохранители фиксируют последствия преступления россиян, продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что днем об обстреле россиянами центрального рынка Авдеевки сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

За минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли шесть гражданских лиц.

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