Обстрел центрального рынка Авдеевки: количество раненых выросло

Российские войска с утра 12 октября обстреляли центральный рынок Авдеевки. В результате атаки оккупантов погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Утром 12 октября 2022 года оккупационные войска РФ по ракетным системам залпового огня "Град" произвели обстрел г. Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении. По информации следователей, снаряды захватчиков попали в местный рынок, в результате чего погибли семь гражданских лиц. Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили еще двенадцать мирных граждан. Также была повреждена инфраструктура рынка, близлежащие здания и многоквартирные дома. Правоохранители фиксируют последствия преступления россиян, продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.