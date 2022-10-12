В Украине заблокировали активы Курченко, Дерипаски, Януковича и бывшего главы Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил блокировку активов украинских экс-чиновников и бизнесменов. Среди них есть бывший президент Виктор Янукович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сказано в документе.

Согласно указу, активы Януковича, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, российского предпринимателя Олега Дерипаски и украинского бизнесмена Сергея Курченко были заблокированы на 10 лет.