Оккупанты всю ночь били из "Градов" по Никопольскому району: тяжело ранен ребенок

Российские оккупанты ночью 12 октября 7 раз "накрывали" Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"На мирный Никополь враг выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Тяжело ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице", - отметил чиновник.

В городе повреждено более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач, два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

"В Марганецкой и Мировской громадах - без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", - добавил Резниченко.