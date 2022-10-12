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Оккупанты всю ночь били из "Градов" по Никопольскому району: тяжело ранен ребенок

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Среда 12 октября 2022 08:05
Оккупанты всю ночь били из "Градов" по Никопольскому району: тяжело ранен ребенок Фото: Оккупанты всю ночь били из "Градов" по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 12 октября 7 раз "накрывали" Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"На мирный Никополь враг выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Тяжело ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице", - отметил чиновник.

В городе повреждено более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач, два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

"В Марганецкой и Мировской громадах - без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", - добавил Резниченко.

Напомним, россияне ночью 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

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