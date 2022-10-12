Оккупанты всю ночь били из "Градов" по Никопольскому району: тяжело ранен ребенок
Российские оккупанты ночью 12 октября 7 раз "накрывали" Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"На мирный Никополь враг выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Тяжело ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице", - отметил чиновник.
В городе повреждено более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач, два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.
"В Марганецкой и Мировской громадах - без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", - добавил Резниченко.
Напомним, россияне ночью 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".
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