Литва исчезнет с карты мира: Медведев пригрозил "радиоактивным пеплом"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве последствиями в случае размещения на его территории любого оружия, в том числе ядерного. Он заявил, что в случае российского ответа НАТО вроде бы не станет в защиту страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Медведев заявил, что Москва может рассматривать размещение ядерного оружия в Литве как повод для военного ответа.

"Из того, что я понимаю, Литва говорила о возможности размещения любого оружия, включая ядерное, на своей территории", - заявил он.

По словам российского политика, в случае такого развития событий Россия будет вынуждена реагировать.

"Если, не дай Бог, что-то подобное произойдет, и нам придется реагировать на их действия, никто не станет на их защиту", - сказал Медведев.

Он также заявил, что статья 5 Североатлантического договора, предусматривающая принцип коллективной обороны НАТО, якобы не будет применена в случае такого сценария.

"Известно, что статья 5 Североатлантического договора не будет применена. Все это признают, потому что если она будет применена, это станет глобальной катастрофой планетарного масштаба", - утверждает Медведев.

После этого он выступил с прямой угрозой в адрес Литвы.

"Литва исчезнет с карты мира", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Его слова прозвучали на фоне дискуссии в Литве о возможной отмене конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Комитет Сейма по правам и правопорядку поддержал соответствующую инициативу. За нее проголосовали семь членов комитета, двое выступили против.