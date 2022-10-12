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У Буданова отреагировали на "обвинения" в подрыве Крымского моста

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Крым, Среда 12 октября 2022 11:13
У Буданова отреагировали на "обвинения" в подрыве Крымского моста Фото: в ГУР отреагировали на "обвинения" в подрыве Крымского моста (t me chp_crimea)
Автор: Наталия Гурковская

В Главном управлении разведки Украины назвали чепухой "обвинения" главы ведомства Кирилла Буданова в организации взрывов на Крымском мосту в субботу, 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

"Чепуха вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", - сказал он.

Как сообщалось, в среду, 12 октября, в России озвучили результаты расследования подрыва Крымского моста в субботу, 8 октября. По данным ФСБ, "организатором" ЧП на Керченской переправе якобы является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел взрыв и случился мощный пожар.

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Крымский мост
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