Россияне ночью обстреляли Запорожье ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг снова нанес коварный ночной ракетный удар. По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300", - отметил чиновник. По словам Старуха, 2 ракеты попали в один из районов областного центра, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три попали в одну из приближенных к Запорожью деревень. Там частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели достали три человека, жертв нет.

Две ракеты упали в поле у другой деревни.