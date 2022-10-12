Оккупанты обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов
Российские военные снова обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
Сегодня в 08:59 в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому аварийно отключилась линия связи 750 кВ.
Таким образом Запорожская АЭС вновь обесточена. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.
"Энергоатом" направил на ЗАЭС партию дизеля, однако оккупанты не пропускают колонну авто с топливом.
Реакция МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter подтвердил обесточивание Запорожской АЭС.
"Наша команда на Запорожской атомной электростанции сообщила мне сегодня утром, что станция второй раз через пять дней потеряла все внешнее питание", - отметил Гросси.
Он добавил, что пока генераторы снабжают электроэнергией АЭС.
Напомним, вчера Рафаэль Гросси встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
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