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Оккупанты обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов

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Энергодар, Среда 12 октября 2022 11:27
Оккупанты обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов Фото: оккупанты обесточили ЗАЭС 12 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные снова обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Сегодня в 08:59 в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому аварийно отключилась линия связи 750 кВ.

Таким образом Запорожская АЭС вновь обесточена. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

"Энергоатом" направил на ЗАЭС партию дизеля, однако оккупанты не пропускают колонну авто с топливом.

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter подтвердил обесточивание Запорожской АЭС.

"Наша команда на Запорожской атомной электростанции сообщила мне сегодня утром, что станция второй раз через пять дней потеряла все внешнее питание", - отметил Гросси.

Он добавил, что пока генераторы снабжают электроэнергией АЭС.

Напомним, вчера Рафаэль Гросси встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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