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ВСУ за 18 минут сбили четыре российских вертолета Ка-52

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Украина, Среда 12 октября 2022 13:38
ВСУ за 18 минут сбили четыре российских вертолета Ка-52 Фото: ВСУ за 18 минут сбили четыре российских вертолета Ка-52 (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 12 октября, украинским военным понадобилось всего 18 минут, чтобы сбить четыре российских вертолета Ка-52. При этом военные не исключают, что сбитых целей может быть и больше четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"С 8.40 по 8.58 на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (вероятно Ка-52)", - говорится в сообщении.

По данным военных, вертолеты осуществляли огневую поддержку оккупантов на земле на южном направлении.

"По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные - по линии фронта, - добавляют в ВС ВСУ. - Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!"

Как сообщалось, в среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Кроме того, по данным Генштаба на утро среды, 12 октября ВСУ сбили 20 российских крылатых ракет.

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