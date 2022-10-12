Чехия запретит въезд россиянам по туристическим визам

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии .

"Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны - т.е. через наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры", - сказал министр иностранных дел Ян Липавски.

Он отметил, что эта мера будет применяться к путешественникам с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом Евросоюза.

Так, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже закрыли свои границы для российских туристов.

Кроме того, Чехия разрешила украинским студентам поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам - разрешила въезжать на чешскую территорию.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

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