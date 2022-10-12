Россияне обстреляли центральный рынок Авдеевки: есть жертвы и раненные
Российские войска утром 12 октября обстреляли центральный рынок Авдеевки. В результате атаки оккупантов есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
В момент обстрела на рынке было немало людей. В результате вражеской атаки погибли 7 человек, еще 8 раненых.
"У таких обстрелов нет ни одной военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других", - говорится в сообщении.
Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.
"После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное - выжить", - отметил глава ОВА.
Фото: в Авдеевке в результате обстрелов погибли 7 человек
(t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли шесть гражданских лиц.
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