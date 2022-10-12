Германия передаст Украине дополнительные РСЗО и артиллерийские установки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Германии.

О факте новых поставок военной помощи было сообщено во время шестого заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Ракетные атаки и частичная мобилизация, фиктивные "референдумы", украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку", - говорится в сообщении.

По информации от Министерства обороны Германии, в ближайшие несколько недель Украине передадут САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. В каком количестве будут проходить поставки в ведомстве не сообщили. Ранее Германия уже передавала Украине эти артиллерийские установки и системы залпового огня.

РСЗО Mars II

(Mіttlere A rtillerie Raketen System) - немецкая реактивная система залпового огня, принятая на вооружение Бундесвера в 1990 году. Эта пусковая установка на гусеничном шасси фактически является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками.

Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Обеспечивается максимальная дальность поражения целей на расстоянии 45 000 - 70 000 м, в зависимости от боеприпасов. Система предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для установки минных полей методом дистанционного минирования.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект усановки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.