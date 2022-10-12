Германия передаст Украине дополнительные РСЗО и артиллерийские установки
Германия сообщила, что планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Германии.
О факте новых поставок военной помощи было сообщено во время шестого заседания Контактной группы по обороне Украины.
"Ракетные атаки и частичная мобилизация, фиктивные "референдумы", украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку", - говорится в сообщении.
По информации от Министерства обороны Германии, в ближайшие несколько недель Украине передадут САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. В каком количестве будут проходить поставки в ведомстве не сообщили. Ранее Германия уже передавала Украине эти артиллерийские установки и системы залпового огня.
РСЗО Mars II
(Mіttlere A rtillerie Raketen System) - немецкая реактивная система залпового огня, принятая на вооружение Бундесвера в 1990 году. Эта пусковая установка на гусеничном шасси фактически является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками.
Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Обеспечивается максимальная дальность поражения целей на расстоянии 45 000 - 70 000 м, в зависимости от боеприпасов. Система предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для установки минных полей методом дистанционного минирования.
САУ Panzerhaubitze 2000
Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект усановки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.
Напомним, что ранее Германия планировала передать Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000 года.
Также немецкое правительство одобрило продаж Украины 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Их производство может занять несколько лет, поэтому, вероятно, речь идет об укреплении ВСУ в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Литва согласилась отремонтировать уже переданные Украине немецкие гаубицы "PzH 2000".
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