Фонд соцстраху збереже всі виплати в умовах воєнного стану

У фонді не бачать ризиків для здійснення виплат
Фонд соціального страхування України в умовах воєнного стану планує продовжувати безперебійно та в повному обсязі фінансувати всі види матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фонду.
Як зазначили у фонді, за рахунок його коштів здійснюється надання:
- допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками);
- допомоги по вагітності та пологах;
- допомоги на поховання;
- одноразових допомог та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей;
- реабілітаційного лікування працюючих у санаторно-курортних закладах за їх вибором;
- санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва;
- забезпечення протезними виробами, спеціальними засобами пересування (колясками);
- фінансування лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та інше.
Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.
У той же час у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що указ про введення воєнного стану наразі не обмежує економічну діяльність на всій території України.