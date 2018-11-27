Фонд соцстраху збереже всі виплати в умовах воєнного стану

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У фонді не бачать ризиків для здійснення виплат

Фонд соціального страхування України в умовах воєнного стану планує продовжувати безперебійно та в повному обсязі фінансувати всі види матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фонду.

Як зазначили у фонді, за рахунок його коштів здійснюється надання:

- допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками);

- допомоги по вагітності та пологах;

- допомоги на поховання;

- одноразових допомог та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей;

- реабілітаційного лікування працюючих у санаторно-курортних закладах за їх вибором;

- санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва;

- забезпечення протезними виробами, спеціальними засобами пересування (колясками);

- фінансування лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та інше.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

У той же час у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що указ про введення воєнного стану наразі не обмежує економічну діяльність на всій території України.