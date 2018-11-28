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Готівковий курс долара росте швидше в Харкові, ніж у Львові

Новини » Фінанси    28.11.2018 - 13:48
Готівковий курс долара росте швидше в Харкові, ніж у Львові

Долар росте по всій Україні, але швидше на сході

За останні три дні, після повідомлень про введення воєнного стану, готівковий курс долара виріс на покупці на 41 копійку до 28,15 грн/долар, у продажу - на 64 копійки (на 2,3%) до 28,62 грн/долар. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Украина.

У той же час, готівковий долар більш активно дорожчає на сході України. Зокрема, в Харкові обмінні пункти купують валюту за 28,25 грн, продають по 28,75 грн. У Львові середній курс знаходиться на рівні 28,15-28,60 грн/долар, в Одесі - 28,15-28,55 грн/долар, в Дніпрі - 28,20-28,60 грн/долар.

У Києві валюту купують в середньому по 28,15, продають - по 26,60 гривень за долар.

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада.

Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,30 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара на 17 копійок до 28,26 грн/долар
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