Воєнний стан не впливне на роботу шкіл в Україні, - МОН

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Зміни у роботі шкіл можливі у разі виникнення небезпеки для дітей

Змін у роботі шкіл, дитсадків та інших закладів освіти у 10 областях України, де вводиться воєнний стан, поки не передбачається. Про це повідомляє РБК-україна із посиланням на прес-службу Міністертсва освіти і науки України (МОН).

Зазначається, що зміни у роботі шкіл можуть відбутися у виняткових випадках, наприклад - якщо це потрібно для безпеки дітей та захисту країни.

"За таких умов міністерство, а також інші уповноваженні органи, оперативно інформуватимуть про це. Ми просимо вчителів, батьків, керівників закладів та всіх дотичних до освіти зберігати спокій та діяти раціонально. Сьогодні, і ми сподіваємося, що надалі, жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається", - зазначили в МОН.

Як зазначила мінстр освіти і науки Лілія Гриневич, також наразі не передбачається жодних змін щодо пропускного режиму в закладах, графіку їхньої роботи тощо. Проте, якщо виникне потреба, то військові адміністрації, у разі їх створення, можуть встановлювати посилену охорону закладів освіти, використовувати їхні потужності та майно, здійснювати кадрову політику.

Також адміністрації можуть регулювати роботу закладів, зокрема, запроваджувати комендантську годину. Про ці зміни МОН буде повідомляти додатково.

Додамо, що воєнний стан вводиться у таких областях: Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська. Також це стосується внутрішніх вод Азово-Керченської акваторії.

Нагадаємо, у Харківській ОДА виключили введення комендантської години через воєнний стан.