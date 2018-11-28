Воєнний стан: у Маріуполі та Бердянську посилюють охорону портів

Фото: Родіон Тимошенко (mil.gov.ua)

Зокрема, буде збільшена кількість військових

У зв'язку із запровадженням воєнного стану у портах Бердянська і Маріуполя планується збільшення чисельного складу військовослужбовців та посилена оборона портів. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що наразі вже проводяться відповідні заходи.

"Сьогодні командувач ВМС доповідав про позиції, відповідно по посиленню охорони і оборони морських портів. Морські порти будуть посилені. Вже проводяться заходи з цього питання. Планується збільшити чисельність військовослужбовців для того, щоб надійно виконати завдання у цих портах", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, закон, яким передбачається введення воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, набув чинності. Так, документ був оприлюднений у виданні "Голос України".

Як повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко запевнив, що введення воєнного стану ніяк не вплине на життя звичайних українців. "Для звичайного громадянина життя абсолютно не змінюється... Зараз воєнний стан робиться для того, щоб законодавчо і конституційно захистити українського воїна. Надати йому всі необхідні умови, щоб він міг виконувати свій священний обов'язок - захищати Україну", - заявив глава держави.

Додамо також, президент заявив, що в першу чергу, потрібно тримати зброю напоготові в Донецькій і Запорізькій областях.