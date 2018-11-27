Оборонні підприємства переводять на особливий режим через воєнний стан

Фото: коллаж (РБК-Україна)

Особливий режим вводиться в десяти областях України

Підприємства "Укроборонпрому" працюватимуть в особливому режимі у зв‘язку із актом неприкритої військової агресії Російської Федерації та указом президента про введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Як зазначили в прес-службі, це стосується, підприємств в областях, яких з 28 листопада буде введений воєнний стан: у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Особливий режим включає можливу зміну графіку роботи підприємств, виробничої діяльності та виконання завдань пов‘язаних із функціонуванням державної системи цивільного захисту.

"З огляду на особливий режим роботи цих підприємств "Укроборонпрому", порядок доступу представників ЗМІ на їхню територію може зазнати змін. У зв‘язку з чим, просимо журналістів звертатися до прес-служби Концерну для уточнення особливостей проведення прес-турів на оборонні підприємства", - зазначили в концерні.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

У той же час у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що указ про введення воєнного стану наразі не обмежує економічну діяльність на всій території України.