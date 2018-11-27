Воєнний стан наразі не обмежує економічну діяльність, - МЕРТ

На сьогодні українці можуть вільно здійснювати економічні операції
Укази про введення воєнного стану наразі не обмежують економічну діяльність на всій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Повідомляється, що укази президента "Про надзвичайні заходи із забезпечення державного суверенітету та незалежності України та введення воєнного стану в Україні" та "Про введення воєнного стану в Україні" поки не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України.
"Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції у звичайному режимі. Мінекономрозвитку оперативно повідомлятиме про будь-які зміни в режимі здійснення економічної і зовнішньоекономічної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосовано лише у разі наземної військової агресії Російської Федерації.
Також раніше стало відомо, що в умовах воєнного стану доступ населення до медзакладів не зміниться.