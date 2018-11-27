Воєнний стан наразі не обмежує економічну діяльність, - МЕРТ

Фото: перший віце-прем'єр, глава МЕРТ Степан Кубів (kmu.gov.ua)

На сьогодні українці можуть вільно здійснювати економічні операції

Укази про введення воєнного стану наразі не обмежують економічну діяльність на всій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Повідомляється, що укази президента "Про надзвичайні заходи із забезпечення державного суверенітету та незалежності України та введення воєнного стану в Україні" та "Про введення воєнного стану в Україні" поки не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України.

"Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції у звичайному режимі. Мінекономрозвитку оперативно повідомлятиме про будь-які зміни в режимі здійснення економічної і зовнішньоекономічної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосовано лише у разі наземної військової агресії Російської Федерації.

Також раніше стало відомо, що в умовах воєнного стану доступ населення до медзакладів не зміниться.