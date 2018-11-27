Порошенко розповів про обмеження для росіян через введеня воєнного стану 

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Росіян, зокрема, обмежать у банківських операціях

Після введення режиму воєнного стану громадяни України продовжуватимуть вільно користуватись банківськими послугами та здійснювати поїздки закордон. Відповідні обмеження будуть введені лише відносно російських громадян, заявив президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо не буде відкритого вторгнення Росії за межами ООС на Сході і незаконно анексованого Криму, ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть у банки. Не треба бігти до крамниці і купувати сірники та сіль", - заявив Порошенко.



За його словами, наразі голові Нацбанку доручено провести роз'яснювальну роботу, щоб пояснити людям, що банки працюватимуть у звичайному режимі.

"Ніяких обмежень щодо зняття депозитів, валютообмінних операціях та поїздках за кордон для громадян України - не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. Я думаю, що це цілком виправдано", - додав президент.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що вирішив ввести в Україні воєнний стан через те, що Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Росією.