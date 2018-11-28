Україна виставить бойові бригади вздовж кордону, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (УНІАН)

Найнебезпечнішим є кордон із Росією, заявив президент

Із початком дії воєнного стану Україна вдовж кордонів виставить бойові бригади. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час візиту до Чернігівської області у середу, 28 листопада, передає РБК-Україна.

За його словами, найбільш небезпечним є кордон із Російською Федерацією, а тому бригади зосередяться саме там та на Азові.

"Будуть висунуті бойові бригади вздовж кордону. Ми укріпимо кордони. Бо кордон з Росією не є кордоном дружби, а є найбільш небезпечними кордоном. Також ми укріпимо узбережжя Азовського моря", - сказав президент.

Також додав, що у випадку відкритої повномасштабної наземної агресії буде задіяно все - починаючи від мобілізації, закінчуючи функціонуванням штабів територіальної оборони.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, у зв'язку із запровадженням воєнного стану у портах Бердянська і Маріуполя планується збільшення чисельного складу військовослужбовців та посилена оборона портів.

Зазначимо, президент Порошенко заявив, що не збирається продовжувати воєнний стан, який введено в Україні до 26 грудня.