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Путін назвав напад на українські кораблі "провокацією в інтересах Порошенко"

Новини » Політика    28.11.2018 - 14:22
Путін назвав напад на українські кораблі "провокацією в інтересах Порошенко"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент РФ вважає атаку на ВМС України "звичайним прикордонним інцидентом"

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав напад Росії на українські кораблі в Азовському морі "провокацією", яка була вигідна президентові України Петру Порошенку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, "Порошенко був зацікавлений напередодні виборів".

Він додав, що "чинному президенту України потрібно щось робити, щоб створити перешкоди для конкурентів з опозиції".

Також Путін здивований тим фактом, що воєнний стан в Україні було введено після "звичайного прикордонного інциденту".

"Точно провокація", - заявив президент РФ.

По корабельній групі ВМС України в Азовському морі 25 листопада був відкритий вогонь з боку Росії. Як повідомляло командування ВМС, прикордонні катери ФСБ Росії стріляли на ураження. Російський спецназ захопив три кораблі Військово-морських сил України. В результаті обстрілу росіян шість українських військовослужбовців були поранені.

Нагадаємо, раніше Путін відреагував на воєнний стан в Україні. зокрема, у розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив заклопотаність у зв'язку з приведенням Збройних сил України в повну боєготовність і оголошенням військового стану.

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Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціявоенное положениеАзовское мореатака
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