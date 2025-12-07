РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО

В ночь на 7 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив как ударные дроны, так и ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных Сил, с 18:00 6 декабря до утра 7 декабря радиотехнические подразделения обнаружили и сопровождали 246 воздушных целей. Среди них - 241 ударный дрон типа "Шахед", "Гербера" и других модификаций, запущенных с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма. Около 150 из них - "Шахеды".

Кроме дронов, по Украине выпустили:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (Тамбовская обл., РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (Курская обл., РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и системы беспилотных комплексов.

По состоянию на 9:00 ПВО Украины сбила или подавила 179 воздушных целей, среди которых:

175 ударных БпЛА;

2 ракеты "Кинжал";

2 ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Несмотря на эффективную работу ПВО, 65 ударных дронов попали в объекты на 14 локациях. Оценка последствий продолжается.