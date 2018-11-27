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В умовах воєнного стану "Укрпошта" працюватиме в штатному режимі

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 14:13
В умовах воєнного стану "Укрпошта" працюватиме в штатному режимі
Фото: "Укрпошта" (РБК-Україна)

Умови виплати пенсій та пересилання поштової кореспонденції не зміняться

ПАТ "Укрпошта" працює у штатному режимі і введення військового стану в деяких областях не вплине на її роботу, умови виплати пенсій та пересилання поштової кореспонденції не зміняться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укпошти".

Як зазначається, клієнти як і раніше отримуватимуть послуги у поштових відділеннях в повному обсязі.

"Змін у цінах на послуги та сервіси компанії не відбудеться. Жодних змін в графіку роботи також не передбачено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного положення у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив посилити охорону та оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів і інших об'єктів інфраструктури.

В Мінекономрозвитку запевнили, що українці зможуть здійснювати всі економічні операції у звичайному режимі на всій території України.

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