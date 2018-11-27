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У Кремлі заявили про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі через воєнний стан

Новини » Політика    27.11.2018 - 11:59
У Кремлі заявили про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі через воєнний стан
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков заявив, що Путін в ході зустрічей на G20 "дасть вичерпні пояснення" щодо ситуації в Керченській протоці

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі через воєнний стан в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Пєскова, введення воєнного стану несе ризики ескалації конфлікту в окремих регіонах країни.

"Введення воєнного стану в ряді регіонів може нести загрозу для ескалації напруженості в конфліктному районі. Мається на увазі південний схід", - заявив він.

Крім того, відповідаючи на питання про те, чи планується обговорення ситуації в Керченській протоці в ході запланованої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на саміті G20, він заявив, що це "не є темою для саміту".

"Але в той же час, якщо якісь питання будуть підніматися в ході двосторонніх зустрічей з президентом на полях саміту, ні у кого не повинно бути сумніву, що президент дасть вичерпні пояснення", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдеп США закликав Путіна і президента України Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації в Керченській протоці.

Сьогодні Пєсков заявив, що Путін готується озвучити позицію по інциденту в Керченській протоці.

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