Україна посилює охорону об’єктів інфраструктури через воєнний стан

Фото: Володимир Омелян (mtu.gov.ua)

Зокрема, посилять охорону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів та портів

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у зв’язку із введенням воєнного стану, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, Омелян доручив посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури.

"Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування", - заявив міністр.

Повідомляється, що Омелян доручив державному секретарю міністерства Андрію Галущаку створити Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану.

"Ми плануємо за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні. В кожного напоготові повинен бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога", - додав Омелян.

Також зазначається, що найближчим часом планується проведення польових військових навчань керівництвом міністерства, а також представниками центральних органів державної влади, керівників і працівників підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Мінінфраструктури.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що підприємства "Укроборонпрому" працюватимуть в особливому режимі у зв‘язку із актом неприкритої військової агресії Російської Федерації та указом президента про введення воєнного стану в Україні.