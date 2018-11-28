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У Міноборони пояснили мобілізацію резервістів під час дії воєнного стану

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 17:00
У Міноборони пояснили мобілізацію резервістів під час дії воєнного стану
Іллюстративне фото (facebook.com/desnaukr)

Спочатку офіцери резерву першої черги прибудуть на збори резервістів

Перед початком часткової мобілізації в Міністерстві оборони запланували провести збори резервістів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хто такі резервісти. Резервісти є оперативний резерв першої черги і другої черги. Оперативний резерв першої черги - це люди до 40 років, які пройшли відповідну підготовку. Вони знають, вони приписані до військових частин, вони знають свого командира військової частини. Вони готові до виконання бойових завдань", - повідомив Руснак.

За його словами, спочатку офіцери резерву першої черги прибудуть на збори резервістів. Збори резервістів першої черги будуть проведені за принципом єдиного стрілкового дня.

"Друге, який порядок їх прибуття. З ними будуть проведені відповідні збори. В окремих бригадах територіальної оборони, можливо, будуть проведені заняття більш широкого плану. Що важливо, зі всіма бригадами територіальної оборони будуть проведені відповідні заняття. Якщо людина прибуде на ці збори їй буде фінансове відшкодування. Тобто будуть виплачуватись відповідні гроші. Якщо б вони б були в мобілізації, вони б отримували гроші як контрактники. А так від 3 до 5 тисяч гривень додаткової оплати вони будуть отримувати в залежності від тієї посади, на яку прийшли", - додав він.

Раніше повідомлялось, що мешканцям Харкова та області розсилали фейкові SMS із військоматів. 

Відзначимо, що в 10 областях України до 26 грудня запроваджено воєнний стан. Мова йде про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

 

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