ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенка після допиту в ДБР намагалися закидати яйцями

Новини » Політика    12.08.2019 - 14:20
Порошенка після допиту в ДБР намагалися закидати яйцями
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Це вже другий випадок нападу на Порошенка

Невідомі спробували закидати яйцями п'ятого президента України Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

 

Після того, як Порошенко вийшов з будівлі ДБР, в його бік полетіли яйця, проте потрапили в основному у журналістів. Після цього в інцидент втрутилася поліція, а нападники втекли.

 

Після допиту в ДБР екс президента Порошенко, люди закидали тухлими яйцями.

Опубліковано NK.News Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Зазначимо, після початку допиту Порошенко під ДБР проводилися акції як його підтримку, так і проти нього. Прихильники колишнього президента прийшли на мітинг з прапорами Євросоюзу і НАТО, а також плакатами з вимогою "чистити владу, а не медіа".

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 12 серпня п'ятого президента Петра Порошенка допитували дві години в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

Як повідомляло РБК-Україна, 25 липня після допиту п'ятого президента Україна Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань на його автомобіль було скоєно напад. Один із супротивників Порошенко стрибнув на капот, після чого на місці зав'язалася бійка, в тому числі із застосуванням сльозогінного газу.

Порошенка можуть допитати на поліграфі, - Труба Порошенко прибув на допит у ДБР
Новини України Порошенко ПетродопросДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся