Порошенка після допиту в ДБР намагалися закидати яйцями

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Це вже другий випадок нападу на Порошенка

Невідомі спробували закидати яйцями п'ятого президента України Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Після того, як Порошенко вийшов з будівлі ДБР, в його бік полетіли яйця, проте потрапили в основному у журналістів. Після цього в інцидент втрутилася поліція, а нападники втекли.

Після допиту в ДБР екс президента Порошенко, люди закидали тухлими яйцями. Опубліковано NK.News Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Зазначимо, після початку допиту Порошенко під ДБР проводилися акції як його підтримку, так і проти нього. Прихильники колишнього президента прийшли на мітинг з прапорами Євросоюзу і НАТО, а також плакатами з вимогою "чистити владу, а не медіа".

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 12 серпня п'ятого президента Петра Порошенка допитували дві години в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

Як повідомляло РБК-Україна, 25 липня після допиту п'ятого президента Україна Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань на його автомобіль було скоєно напад. Один із супротивників Порошенко стрибнув на капот, після чого на місці зав'язалася бійка, в тому числі із застосуванням сльозогінного газу.