ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус "Ка-52" и "Ми-8": украинские дроны разгромили аэродром оккупантов под Орлом

Россия, Воскресенье 22 февраля 2026 19:15
UA EN RU
Минус "Ка-52" и "Ми-8": украинские дроны разгромили аэродром оккупантов под Орлом Фото: Силы обороны уничтожили два российских вертолета (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой "Ми-8" и ударный "Ка-52".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi.

Читайте также: Украинские дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ мобилизует: Сырский назвал цифры за январь

По информации издания, атака произошла вечером в пятницу, 20 февраля 2026 года.

Целью стал аэродром "Пугачевка", расположенный возле одноименного села в Орловской области РФ. Это небольшая грунтовая площадка, принадлежащая местному аэроклубу ДОСААФ.

Фото: аэродром "Пугачевка", Орловская область РФ (Google Maps/militarnyi.com)

По имеющейся информации, российские войска использовали этот объект как оперативный аэродром для сводного отряда вертолетов. Главной задачей этих бортов был перехват украинских дальнобойных беспилотников.

В результате ударов подтверждено уничтожение двух единиц авиатехники:

  • Многоцелевой вертолет "Ми-8" (бортовой номер 53) - принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку из Приморского края;
  • Ударный вертолет "Ка-52" "Аллигатор" (бортовой номер 18) - принадлежал 16-й бригаде армейской авиации из Ростовской области.

Удары по тылу РФ

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают авиацию и логистику оккупантов как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ.

В частности, недавно в Силах беспилотных систем (СБС) отчитывались об уникальном достижении, когда только за одну ночь было уничтожено три российских вертолета.

Кроме того, в рамках другой успешной операции СБС только за 48 часов было ликвидировано значительное количество вражеской техники.

Параллельно с ударами по авиации, украинские дроны точно поразили нефтебазу на территории РФ, подрывая топливную логистику врага. Под Мариуполем и Донецком были уничтожены важные объекты захватчиков.

Вместе с тем украинские военные продолжают эффективно охотиться на новейшие разработки врага - недавно было показано уничтожение российского аналога HIMARS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Силы беспилотных систем Война в Украине Атака дронов
Новости
Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове
Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"