Минус "Ка-52" и "Ми-8": украинские дроны разгромили аэродром оккупантов под Орлом

Силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой "Ми-8" и ударный "Ка-52".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi .

По имеющейся информации, российские войска использовали этот объект как оперативный аэродром для сводного отряда вертолетов. Главной задачей этих бортов был перехват украинских дальнобойных беспилотников.

Целью стал аэродром "Пугачевка", расположенный возле одноименного села в Орловской области РФ. Это небольшая грунтовая площадка, принадлежащая местному аэроклубу ДОСААФ.

По информации издания, атака произошла вечером в пятницу, 20 февраля 2026 года.

Удары по тылу РФ

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают авиацию и логистику оккупантов как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ.

В частности, недавно в Силах беспилотных систем (СБС) отчитывались об уникальном достижении, когда только за одну ночь было уничтожено три российских вертолета.

Кроме того, в рамках другой успешной операции СБС только за 48 часов было ликвидировано значительное количество вражеской техники.

Параллельно с ударами по авиации, украинские дроны точно поразили нефтебазу на территории РФ, подрывая топливную логистику врага. Под Мариуполем и Донецком были уничтожены важные объекты захватчиков.

Вместе с тем украинские военные продолжают эффективно охотиться на новейшие разработки врага - недавно было показано уничтожение российского аналога HIMARS.