Трамп игнорирует решение Верховного суда по пошлинам, - The Guardian

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Суд отменил ключевые тарифы, но политика останется

Суд в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, применив положение о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения широких пошлин на импорт - такую практику суд признал неконституционной.

Однако президент США уже анонсировал новый глобальный тариф в 15 % на импорт, опираясь на другой закон - Торговый акт 1974 года.

Представитель торгового представительства США Джеймисон Грир подчеркнул, что официальная политика в отношении тарифов не изменилась, несмотря на решение суда, и администрация не планирует отказываться от действующих тарифных соглашений с примерно 20 странами, включая Великобританию, ЕС, Японию и Швейцарию.

Грир также отметил, что администрация не будет запрашивать одобрение Конгресса для новых тарифов, если в этом не будет острой необходимости, но продолжит ориентироваться на текущую торговую стратегию.

Реакция и критика

Решение суда вызвало резкую реакцию в политических кругах. Лидер меньшинства в Сенате США сенатор Чак Шумер охарактеризовал его как победу для американских потребителей и малого бизнеса и призвал администрацию прекратить торговую войну.

Международные партнеры США также выразили обеспокоенность. Австралийский министр торговли заявил, что его страна изучит все варианты для защиты интересов бизнеса против новых пошлин, а в Евросоюзе обсуждают возможную приостановку ратификации торгового соглашения с США до прояснения долгосрочных обязательств Вашингтона.

Что это значит для глобальной торговли

Эксперты отмечают, что хотя многие ключевые тарифы отменены, Белый дом нацелен сохранить меры протекционизма под другими юридическими механизмами. Новые тарифы в 15 % уже объявлены, а переговоры с основными торговыми партнерами продолжаются в условиях неопределенности.

Бизнес-сообщество США и зарубежные компании требуют вернуть средства, собранные по отмененным тарифам, что может привести к длительным судебным искам и дополнительной нестабильности на рынках.