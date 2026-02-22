ua en ru
Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 18:30
Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Последняя неделя зимы в Украине принесет резкие температурные колебания, мокрый снег с дождем, гололед и усиление ветра. Возможны штормовые порывы и сложные погодные условия в ряде регионов, а иногда - снегопады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 23 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода. Почти по всей территории страны прогнозируется мокрый снег, и снег с дождем.

Более того, по данным ГСЧС, там объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -3 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до -10 градусов;
  • в центральных областях - от +1 до -10 градусов;
  • в южных областях - от +8 до +4 градусов;
  • в западных областях - от +7 до 0 градусов.

Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)
Во вторник, 24 февраля, осадки прогнозируются по всем областям Украины. По данным синоптиков, возможны снегопады, и мокрый снег. На дорогах - гололедица.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до +1 градусов;
  • в восточных областях - от +1 до +4 градусов;
  • в центральных областях - от +3 до -3 градусов;
  • в южных областях - от +8 до -1 градусов;
  • в западных областях - от +7 до -5 градусов.

Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)
В среду, 25 февраля, погода в Украине все еще будет облачной. На большинстве территорий - мокрый снег с дождем. На севере - снегопады.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до -5 градусов;
  • в восточных областях - от +2 до -2 градусов;
  • в центральных областях - от +1 до -2 градусов;
  • в южных областях - от +8 до -1 градусов;
  • в западных областях - от +5 до -1 градусов.

Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)
В четверг, 26 февраля, по картам синоптиков все еще будут держаться незначительные морозы. Однако по всей территории страны будет облачно с прояснениями. Лишь на востоке - незначительные снегопады.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -10 градусов;
  • в восточных областях - от +1 до -3 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до -6 градусов;
  • в южных областях - от +5 до -4 градусов;
  • в западных областях - от +7 до -5 градусов.

Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)
В пятницу, 27 февраля, похолодание все еще будет держаться на севере, а вот на западе будет преобладать плюсовая температура. Почти по всей территории страны будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -10 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до -5 градусов;
  • в центральных областях - от +2 до -6 градусов;
  • в южных областях - от +5 до -4 градусов;
  • в западных областях - от +10 до -5 градусов.

Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал предварительный прогноз на 2026 год - относительно средних и экстремальных температур, количества осадков и общего характера погоды, которая ожидается в пределах климатической нормы или несколько теплее.

