ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия сорвет последнюю попытку ЕС принять юбилейные санкции против РФ

Венгрия, Воскресенье 22 февраля 2026 17:36
UA EN RU
Венгрия сорвет последнюю попытку ЕС принять юбилейные санкции против РФ Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (flickr.com photos vladacg)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна собирается ветировать 20-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского министра в соцсети X.

Читайте также: Осталась последняя попытка? В ЕС не смогли согласовать юбилейные санкции против РФ

"На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не позволит принимать важные для Украины решения, пока Киев не восстановит нефтяной транзит в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Что известно о 20-м пакете санкций

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ, который планируется утвердить до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Главный удар направлен на энергетику и финансовую систему: предлагается ввести тотальный запрет на морские услуги для российской нефти, расширить санкционный список "теневого флота" до 640 судов и заблокировать обслуживание танкеров.

Отметим, несколько стран ЕС стремятся к ослаблению юбилейного пакета санкций против агрессора. Речь идет о предложениях Еврокомиссии по ограничениям против иностранных портов и банков, которые помогают России нелегально продавать нефть.

Согласно данным СМИ, несколько европейских столиц выразили обеспокоенность предложениями наложить ограничения на стратегические порты в Грузии и Индонезии в рамках 20-го пакета санкций против РФ.

Кроме того, по данным источников, Италия и Испания выступают против санкций в отношении банка на Кубе. Это единственное финансовое учреждение на острове, которое работает с иностранными валютами и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Венгрия Дружба
Новости
Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове
Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"