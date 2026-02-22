Венгрия сорвет последнюю попытку ЕС принять юбилейные санкции против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна собирается ветировать 20-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского министра в соцсети X .

"На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не позволит принимать важные для Украины решения, пока Киев не восстановит нефтяной транзит в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Что известно о 20-м пакете санкций

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ, который планируется утвердить до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Главный удар направлен на энергетику и финансовую систему: предлагается ввести тотальный запрет на морские услуги для российской нефти, расширить санкционный список "теневого флота" до 640 судов и заблокировать обслуживание танкеров.