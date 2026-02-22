ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Равносильно уничтожению": Силы обороны показали разгром склада оккупантов на Курщине

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 22:05
UA EN RU
"Равносильно уничтожению": Силы обороны показали разгром склада оккупантов на Курщине Фото: Силы обороны уничтожили крупный склад боеприпасов на территории Курской области (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны уничтожили большой склад боеприпасов, дронов и техники российских оккупантов на территории Курской области. Удар по вражеской логистике позволил существенно снизить штурмовой потенциал противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Читайте также: В Ростове уничтожено 6 тысяч FPV-дронов, а на Курщине поражен пункт управления россиян

По информации дисантников, операторы ударных беспилотников 80-й бригады, которые сейчас защищают Сумщину, обнаружили место сосредоточения ценных ресурсов врага на территории РФ.

На складе хранилось значительное количество оборудования и вооружения для операторов БПЛА.

По словам военных, оккупанты чувствовали себя в безопасности на своей территории, однако украинская разведка вовремя обнаружила цель.

"Враг думал, что на его территории ему ничего не угрожает, но забыл, что такое скопление ценных ресурсов - равно их уничтожению", - отметили в 80-й ОДШБр.

В результате точного удара был ликвидирован большой запас ударных и разведывательных дронов, боеприпасы к ним, а также легкая автомобильная техника, которую использовали вражеские экипажи для передвижения.

Курское направление

Напомним, Силы обороны и подполье продолжают системно уничтожать логистику и ресурсы врага в Курской области.

Недавно украинские десантники показали видео, как уничтожают технику россиян на этом направлении.

Также активную работу ведет движение сопротивления "АТЕШ". Партизаны провели диверсию, уничтожив технику в самом Курске. Ранее вывели из строя башню связи в областном центре.

Кроме того, удары по базам БпЛА происходят и в тыловых регионах РФ. В частности, в Ростове-на-Дону был уничтожен склад с 6 тысячами FPV-дронов, которые готовили для отправки на Курское направление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"