"Мотивируют" простреленными ногами: перехват ГУР об издевательствах в армии РФ
Российское командование применяет к подчиненным давление, унижения и угрозы физической расправы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.
Согласно перехвату разведки, командование оккупантов игнорирует ситуации, когда их военные оказываются в поле без связи, воды и провизии.
Вместо того, чтобы выяснить, почему так произошло, к личному составу применяются "традиционные" для армии РФ методы "решения" проблем.
В частности, перехват демонстрирует бесчеловечное отношение командования к солдатам. Для контроля над подчиненными используются угрозы физической расправой, а также предлагается простреливать ноги.
Другие перехваты ГУР
Недавно украинские разведчики обнародовали новый перехват переговоров российских оккупантов, который свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии подразделений вражеской армии и принуждении солдат к участию в штурмовых действиях.
Напомним, недавно стало известно, что оккупанты получили приказ убивать гражданских в Донецкой области, что подтверждается радиоперехватами ГУР.
Отметим, ГУР Минобороны обнародовало перехват разговора, в котором зафиксирована подготовка оккупантов к зачистке здания с мирными людьми в районе населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области. Российский командир дает подчиненным четкое указание не оставлять никого в живых.
Кроме того, украинская разведка обнародовала перехват, где оккупанты рассказывали, что получили приказ убивать гражданских под Покровском. Именно этим они и занимались во время боев за город - убивали всех гражданских, которых нашли в самом городе.